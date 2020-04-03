В Гяндже оштрафованы нарушители карантинного режима

Сотрудники Главного управления полиции города Гянджа и его подчиненных органов продолжают мероприятия по обеспечению специального карантинного режима, принятого Оперативным штабом при Кабинете министров.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу региональной группы министерства внутренних дел в городе Гянджа.

По данным источника, был организован рейд на автозаправочных станциях в городе для контроля за соблюдением требований специального карантинного режима.

Как сообщается, в ходе рейда выяснилось, что на нескольких АЗС сотрудники, находясь в тесном контакте с клиентами, нарушали правила особого карантинного режима.

В связи с выявленными фактами были приняты надлежащие меры в соответствии с действующим законодательством.