Гражданам Азербайджана с разрешением запрещено перевозить на личный автомобилях пассажиров

Лицам, которым в Азербайджане разрешено передвижение на личном транспорте в период усиления особого режима карантина на территории страны, с пятого апреля, будет запрещена перевозка пассажиров.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД, полковник полиции Кямран Алиев.

По его словам, лица, работающие на территории Баку, Сумгайыта и Абшерона, будут оштрафованы за использование личного автомобиля в целях перевозки пассажиров, не имеющих разрешения.

"Лица, имеющие специальное разрешение, могут использовать свой личный автомобиль для поездки на работу в том случае, если в этом автомобиле нет другого пассажира. То есть, если в автомобиле будет обнаружен член его семьи или лицо, не имеющее специального разрешения на выход, то он будет оштрафован в соответствии с законодательством ", - сказал Алиев.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлены ограничение движения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.