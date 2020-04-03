Нужно ли SMS-разрешение для выноса мусора?

МВД Азербайджана прокомментировало информацию, распространенную в связи со штрафом лиц, не использующих маски и перчатки.

Как передает Day.Az, представитель министерства Эхсан Захидов в своем заявлении Qafqazinfo сообщил, что граждан штрафуют только за нарушение правил карантина и выход из дома без необходимости: "Граждане не штрафуются за то, что они не носят маски и перчатки. Полиция просто останавливает их и рекомендует использовать маски и перчатки для своего здоровья и здоровья своих близких. За неиспользование перчаток и масок не взимается штраф, но это не значит, что граждане могут ходить в обществе без медицинской маски. Мы требуем от граждан обязательного использования медицинских масок и перчаток. Каждый должен соблюдать требования карантинного режима".

Захидов сказал, что нет необходимости получать разрешение при необходимости выбросить бытовые отходы: "Разрешение должно быть даже на выход из дома для посещения ближайшего маркета, гражданин обязан вернуться в течение двух часов. Но вам не нужно разрешение, когда вы собираетесь выбросить мусор".