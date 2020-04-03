Только самоизоляция может помочь остановить распространение коронавируса - известный мастер по созданию авторской куклы Тамилла Гурбанова

Карантинный режим необходим, чтобы мы поскорее преодолели эту ситуацию и не допустили распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) - этого страшного вируса.

Как передает Day.Az, сказала Trend известный азербайджанский мастер-создатель авторских кукол Тамилла Гурбанова.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева призвали граждан не покидать свои дома без особой необходимости. Это все делается для нас, во имя нашего здоровья, для того чтобы мы не столкнулись с серьезными последствиями коронавирусной инфекции. Мы все следим за новостями в средствах массовой информации и видим, что творится в мире, каково развитие этого страшного вируса. Коронавирус стал глобальным событием, затронувшим всю нашу планету. Граждане всех стран мира живут в условиях самоизоляции, и это единственный способ. Только самоизоляция может помочь остановить распространение этого вируса", - сказала она.

По словам Тамиллы Гурбановой, несмотря на то, что у многих людей поменялся привычный уклад жизни, никогда не стоит отчаиваться, нужно сохранять веру и надежду, что все это очень скоро закончится.

"Нужно использовать свободное время для перезагрузки. Больше читать, слушать любимую музыку, рисовать, смотреть хорошее кино", - добавила художница.

Тамилла Гурбанова подчеркнула, что наши врачи каждый день совершают подвиг, заботясь и спасая жизни заболевших людей.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлены ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.