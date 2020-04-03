В «Виртуальной школе зарегистрировались тысячи учеников

"На портале "Виртуальная школа" всего за один день зарегистрировались 36 тысяч учащихся. Это радует".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал советник министра образования Эльнур Мамедов.

По его словам, в настоящее время эти учащиеся имеют возможность выполнить домашние задания, посмотреть видеоуроки на портале, создать видеосвязь с ровесниками из других школ и провести с ними онлайн-обсуждения: "Школьники, прошедшие регистрацию, могут зайти в свой профиль с сайтов virtual.edu.az и teams.microsoft.com. В системе проводится предварительное комплектование школьников, прошедших регистрацию, по классам, заданиям и другим виртуальным функциям. После завершения предварительной комплектации будет продолжена регистрация новых учащихся. Как правило, на это требуется несколько часов".

 

Советник министра отметил, что в отличие от выбора электронной школы, опережение в регистрации в "Виртуальной школе" не дает никаких преимуществ школьнику. Регистрация каждого учащегося, желающего присоединиться к "Виртуальной школе", будет проводиться путем комплектации.