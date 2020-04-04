Эльман Мамедов: Каждый гражданин должен поддерживать шаги, предпринятые государством в борьбе с коронавирусом

Каждый гражданин должен поддерживать шаги, предпринятые Азербайджанским государством в борьбе с распространением коронавируса.

Об этом Trend заявил депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов, передает Day.Az.

Он отметил, что если граждане не будут игнорировать запреты, то потери в Азербайджане увеличатся, как и в других странах, вирус быстро распространится: "В этом процессе государство принимает и продолжает принимать всевозможные меры на высоком уровне. Государство хочет, чтобы мы могли выйти из этого бедствия с достаточно малыми потерями. Правительство делает все необходимое для обеспечения безопасности граждан Азербайджана".

По словам депутата, некоторые граждане безответственно относятся к этому вопросу, игнорируя запреты.

"Эти граждане должны понимать, что эта безответственность ставит под угрозу не только их собственную жизнь, но и жизни десятков других людей. Они должны знать, что подвергают опасности не только себя, но также членов семьи, родственников, друзей и других. Известно, что человек, инфицированный коронавирусом, заражает порядка 400 человек. Посягать на чью-то жизнь - преступление, поэтому граждане не должны быть равнодушными. Каждый должен соблюдать особые правила карантина".

Мамедов подчеркнул, что граждане не должны выходить из дома без веских оснований: "Каждый гражданин должен думать не только о себе, но и о народе. Мы должны защищать себя, своих близких, наше население, свое государство. Каждый гражданин должен поддерживать и нести ответственность за шаги, предпринятые государством против коронавируса. Как депутат, как гражданин, я обращаюсь ко всем жителям страны с призывом соблюдать все правила и нормы в рамках текущего режима".