Стало известно, каким такси разрешено работать с 5 апреля

"Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров о применении ограничения передвижения в стране с 00:00 5 апреля 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года, будет разрешена деятельность лиц, обеспечивающих пассажироперевозки автомобилями такси, имеющими знак отличия".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

"В настоящее время Государственная служба автомобильного транспорта осуществляет ввод данных указанных лиц в портал icaze.e-gov.az в соответствии с установленным порядком", - добавила Н.Аллахъярова.