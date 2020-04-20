https://news.day.az/society/1225969.html В Баку в жилом здании произошел хлопок газа, есть пострадавший
В Баку в жилом здании произошел хлопок газа, есть пострадавший
В квартире в Баку произошел хлопок газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС, инцидент произошел в Низаминском районе столицы. Причиной происшествия стал выход из строя обогревателя в ванной комнате.
Владелец дома, Мусаев Фамин Мадат оглы, 1958 года рождения, был доставлен в Городскую клиническую больницу № 5 с различными травмами.
По факту ведется расследование.
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