В Баку в жилом здании произошел хлопок газа, есть пострадавший

В квартире в Баку произошел хлопок газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС, инцидент произошел в Низаминском районе столицы. Причиной происшествия стал выход из строя обогревателя в ванной комнате.

Владелец дома, Мусаев Фамин Мадат оглы, 1958 года рождения, был доставлен в Городскую клиническую больницу № 5 с различными травмами.

По факту ведется расследование.