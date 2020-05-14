В Баку выявлен паб, работавший в салоне автомобилей

В поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку обнаружен паб, нелегально действующий в условиях карантинного режима.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате оперативных мер, проведенных сотрудниками Сабунчинского РУП, задержан Самир Гахраманов, которому принадлежит действующий незаконно паб под названием "Kabak". Владелец объекта даже разместил рекламные ролики в социальных сетях о функционировании паба.

Отметим, что Самир Гахраманов и его работники организовали процесс обслуживания клиентов прямо в автомобилях. Во время осмотра столовой объекта было обнаружено, что еда готовится в антисанитарных условиях. Во время оперативных мер было задержано в общей сложности 11 работников и 7 посетителей.

Нарушившие режим особого карантина Самир Гахраманов и сотрудник паба Азад Беюкишиев арестованы в административном порядке на 10 и 30 суток соответственно.

Во время следствия было также обнаружено, что А.Беюкишиев наркозависимый.

Другие задержанные сотрудники объекта и посетители были оштрафованы на 100 манатов в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках.