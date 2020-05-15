https://news.day.az/society/1235121.html В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода
В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Говсан автомобиль ВАЗ 21014, управляемый жителем столицы Шамистаном Гасымовым (1994 г.р.), сбил мужчину 50-55 лет.
Пострадавший скончался на месте происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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