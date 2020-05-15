В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Говсан автомобиль ВАЗ 21014, управляемый жителем столицы Шамистаном Гасымовым (1994 г.р.), сбил мужчину 50-55 лет.

Пострадавший скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.