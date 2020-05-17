Высота волн на Каспии достигла 4,2 метра

17 мая по состоянию на 20:00 в Баку, Сумгайыте, Мерезе, Алтыагадже, Хачмазе, Губе, Гусаре, Халтане, Гризе, Набрани наблюдались дожди.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба.

По сообщению, скорость западного ветра в Нафталане, Нефтчале составила 26 м/с, Агстафе - 22 м/с, Гёйчае - 21 м/с, Зардабе, Бейлягане, Агдаме, Джафархане - 20 м/с, Тертере, Имишли - 18 м/с, Сабирабаде - 17 м/с, в районе Абшеронского полуострова: на острове Гумм - 26 м/с, в Сумгайыте, Маштаге, на острове Чилов - 22 м/с, в Баку - 20 м/с, на "Нефтяных Камнях" - 21 м/с.

По информации станции "Нефтяные Камни", высота волн достигала 4,2 метра.