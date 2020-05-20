Прибывшие в Азербайджан чартерными рейсами помещаются на карантин

Прибывшие чартерными рейсами в Азербайджан помещаются на определенное время на карантин.

Об этом на сегодняшнем онлайн-брифинге сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает Day.Az.

"После прибытия в страну самочувствие граждан Азербайджана, временно проживавших в зарубежных странах, держится под контролем, они помещаются на карантин. После того, как им были оказаны необходимые медицинские услуги, они интегрируются в общество", - сказал он.