https://news.day.az/society/1236849.html Прибывшие в Азербайджан чартерными рейсами помещаются на карантин
Прибывшие в Азербайджан чартерными рейсами помещаются на карантин
Прибывшие чартерными рейсами в Азербайджан помещаются на определенное время на карантин.
Об этом на сегодняшнем онлайн-брифинге сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает Day.Az.
"После прибытия в страну самочувствие граждан Азербайджана, временно проживавших в зарубежных странах, держится под контролем, они помещаются на карантин. После того, как им были оказаны необходимые медицинские услуги, они интегрируются в общество", - сказал он.
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