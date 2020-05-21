https://news.day.az/society/1237380.html Национальные парки Азербайджана могут открыться для посетителей с 1 июня
Национальные парки Азербайджана могут открыться для посетителей с 1 июня
Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров, если послабление особого карантинного режима продолжится, с 1 июня для посетителей будут открыты национальные парки Азербайджана.
Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает Day.Az.
Министр напомнил, что с марта, после введения ограничения в рамках режима карантина, национальные парки были закрыты для посетителей.
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