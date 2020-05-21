Национальные парки Азербайджана могут открыться для посетителей с 1 июня

Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров, если послабление особого карантинного режима продолжится, с 1 июня для посетителей будут открыты национальные парки Азербайджана.

Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает Day.Az.

Министр напомнил, что с марта, после введения ограничения в рамках режима карантина, национальные парки были закрыты для посетителей.