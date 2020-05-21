Хикмет Ализаде: Дезинфицирующие вещества оказывают незначительное влияние на окружающую среду

Вещества, используемые для дезинфекции, если и оказывают воздействие на окружающую среду, то незначительное.

Как сообщает Day.Az об этом заявил начальник Государственной службы экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, достигнута договоренность об использовании хлора в меньших объемах в составе дезинфицирующего раствора для минимального воздействия на флору и фауну.

"Переход коронавируса от животного к человеку еще не доказан на 100 процентов", - отметил он.

Он отметил, что медицинские отходы при утилизации сжигаются при 800-1200 градусах, и в этом случае негативных последствий от них не бывает.