В Азербайджане началось испытание 8 вакцин против коронавируса

"Проводится более 100 видов работ, связанных с вакциной против коронавируса. 8 вакцин начали испытывать на людях".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам проекта "REACT-C19" сказала руководитель представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи:

"Надеемся, что до конца этого года одна-две из них будут применены. В Азербайджане смягчается карантинный режим, но это не означает, что вируса нет. Все должны соблюдать гигиену рук, респираторную гигиену и физическую дистанцию до применения вакцины".