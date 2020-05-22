https://news.day.az/society/1237487.html В Азербайджане началось испытание 8 вакцин против коронавируса
В Азербайджане началось испытание 8 вакцин против коронавируса
"Проводится более 100 видов работ, связанных с вакциной против коронавируса. 8 вакцин начали испытывать на людях".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам проекта "REACT-C19" сказала руководитель представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи:
"Надеемся, что до конца этого года одна-две из них будут применены. В Азербайджане смягчается карантинный режим, но это не означает, что вируса нет. Все должны соблюдать гигиену рук, респираторную гигиену и физическую дистанцию до применения вакцины".
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