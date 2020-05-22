Минобразования приняло важное решение в связи с коронавирусом

Утвержден "Временный порядок проведения аттестации (внутришкольного оценивания) лиц, обучающихся на ступени общего образования".

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение приняла коллегия министерства образования.

В решении говорится:

1. Данный документ регулирует проведение аттестации (внутришкольного оценивания) лиц, обучающихся на ступени общего образования в Азербайджанской Республике.

2. Документ не распространяется на аттестацию следующих лиц:

2.1. лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях по программам, аккредитованным на международном уровне;

2.2. лиц с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к учебе в специальных и общеобразовательных учреждениях (в классах специального и инклюзивного обучения).

3. внутришкольное оценивание учащихся I классов не проводится.

4. баллы и оценки учащихся II-XI классов за I полугодие считаются, соответственно, их годовыми баллами и оценками за учебный год.

5. годовые баллы и оценки записываются в классный журнал и "дневник школьника".

6.Учащиеся V-VIII и X классов, имеющие годовую оценку "2" по любому предмету и которые не согласны с этой оценкой, могут обратиться к руководителю общеобразовательного учреждения для организации внутришкольного оценивания в течение 30 дней со дня выставления годовой оценки в порядке, указанном в части 5 настоящего Порядка.

Аттестация этих учеников осуществляется посредством средств оценивания, разработанных на основе стандартов содержания, определенных в образовательной программе (куррикулум) по I полугодию.

Баллы, набранные учащимся в данной оценке, принимаются в виде годовых баллов за учебный год, и согласовываются с соответствующей оценкой, установленной частью 12 настоящего Порядка.

7.Учащиеся V-VIII и X классов, имеющие годовую оценку "3" или "4" по любому предмету и которые не согласны с этими оценками, могут обратиться к руководителю общеобразовательного учреждения для организации внутришкольного оценивания в течение 30 дней с даты выставления годовой оценки в порядке, указанном в части 5 настоящего Порядка. Аттестация этих учеников проводится посредством средств, разработанных на основе стандартов содержания, определенных в образовательной программе (куррикулум) по II полугодию.

Годовые баллы по учебному году учащегося рассчитываются как среднее арифметическое между баллами, набранными им в этом оценивании, и баллами за I полугодие учебного года, и согласовываются с соответствующей оценкой, установленной частью 12 настоящего Порядка.

8. Внутришкольное оценивание проводится общеобразовательными учреждениями до начала следующего учебного года.

9. Результаты внутришкольного оценивания измеряются по 100-бальной шкале.

10. Во внутришкольном оценивании используется метод задания (тест, сочинение, правописание, работа).

11. Средства оценивания по каждому классу и предмету, используемые при внутришкольном оценивании, составляются по 4 уровням. К 1 и 2 уровням относятся вопросы, на которые может ответить большинство учащихся. На вопросы 3 и 4 уровней смогут ответить более подготовленные учащиеся.

Распределение оценочных баллов по уровням по 100-балльной шкале предусмотрено следующим образом:

- Вопросы 1-го уровня составляют 20% (или 20 баллов) оценивания;

- Вопросы 2-го уровня составляют 30% (или 30 баллов) оценивания;

- Вопросы 3-го уровня составляют 30% (или 30 баллов) оценивания;

- Вопросы 4-го уровня составляют 20% (или 20 баллов) оценивания;

12. Соответствие годовых баллов учащегося оценкам "2", "3", "4", "5" определяется следующим образом:

12.1. Баллы до 30 (включая 30) - "2";

12.2. Баллы от 30 до 60 (включая 60) - "3";

12.3. Баллы от 60 до 80 (включая 80) - "4";

12.4. Баллы от 80 до 100 (включая 100) - "5".

13. Переход из одного класса в другой регулируется утвержденными Министерством образования Азербайджанской Республики правилами по результатам внутришкольного оценивания.

Решение в силе до 1 октября 2020 года.