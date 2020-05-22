TƏBİB: Соблюдение гражданами противоэпидемических требований важнее количества тестов

"Соблюдение гражданами противоэпидемических требований важнее количества тестов".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что 1,3% проведенных на сегодняшний день тестов дали положительный результат, были выявлены случаи заражения: "В предстоящие месяцы будут проведены серологические тесты. Лечившиеся от коронавируса в марте, апреле и мае пациенты будут разделены на две группы. После выявления антител мы определим, каким будет иммунный ответ организма. Через 4 месяца люди снова могут заразиться этим заболеванием. Мы изучим, как обстоят дела с новым типом коронавируса".