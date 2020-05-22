Рамин Байрамлы: Большинство тяжелых случаев и летальных исходов от коронавируса связаны с самолечением

Большинство тяжелых случаев и летальных исходов происходит в результате самолечения.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.

По его словам, в последнее время наблюдаются случаи, похожие на COVİD-19: "Это нас беспокоит. Все случаи необходимо изучить, чтобы удостовериться в том, является ли это осложнениями в связи с коронавирусом или с другим заболеванием".

Байрамлы отметил, что случаи инфицирования среди приехавших из-за рубежа составили 20%: "Среди прилетевших одним рейсом показатель инфицирования составил 30%. В этом случае весь экипаж отправляется на карантин".