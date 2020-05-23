https://news.day.az/society/1238065.html Азербайджан еще на месяц отменил пошлины на ввозимые защитные медицинские средства
Азербайджан еще на месяц отменил пошлины на ввозимые защитные медицинские средства
Импорт в Азербайджан бахил, стерильных и нестерильных перчаток и медицинских масок (для хирургических операций или процедур) и респираторов освобожден от таможенной пошлины еще на месяц.
Как передает Day.Az, Кабинет министров Азербайджана в этой связи внес изменения в решение № 84 "О внесении изменений в номенклатуру товаров внешнеэкономической деятельности, ставки импортных таможенных пошлин и экспортных таможенных пошлин Азербайджанской Республики" от 5 марта 2020 года.
Согласно изменению, этот срок продлен с 1 июня до 1 июля.
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