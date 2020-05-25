В Азербайджане названо количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 2 672 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 25-е мая.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 273 411 тестов.