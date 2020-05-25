https://news.day.az/society/1238477.html В Азербайджане названо количество проведенных тестов на коронавирус
В Азербайджане названо количество проведенных тестов на коронавирус
Сегодня в Азербайджане проведено 2 672 тестов на коронавирус.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 25-е мая.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 273 411 тестов.
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