Расписание телеуроков по профобразованию в Азербайджане на 29 мая

Опубликовано расписание телеуроков на 29 мая по профессиональному образованию, проводимых в рамках передачи "Время урока" на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает в четверг Day.Az.

Посмотреть выпуски программы "Время урока" можно также на официальных страницах Государственного агентства по профессиональному образованию в Youtube и Facebook, а также на портале видеуроков министерства образования.