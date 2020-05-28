https://news.day.az/society/1239148.html Расписание телеуроков по профобразованию в Азербайджане на 29 мая
Расписание телеуроков по профобразованию в Азербайджане на 29 мая
Опубликовано расписание телеуроков на 29 мая по профессиональному образованию, проводимых в рамках передачи "Время урока" на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает в четверг Day.Az.
Посмотреть выпуски программы "Время урока" можно также на официальных страницах Государственного агентства по профессиональному образованию в Youtube и Facebook, а также на портале видеуроков министерства образования.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре