В Азербайджане выпал град

В шести селах Дашкесанского района Азербайджана выпал град.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Так, 30 мая примерно в 17:36-17:40 в Дашкесанском районе была гроза, шел дождь, выпал град диаметром 16 мм, а в 18:18-18:28 - диаметром 13 мм.

Град выпал и в селах Хошбулаг, Гушчу Баян, Гурбулаг, Зейли, Амирвар, Кемерли Дашкесанского района.