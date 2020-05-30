https://news.day.az/society/1239722.html В Азербайджане выпал град - ВИДЕО
В Азербайджане выпал град - ВИДЕО
В шести селах Дашкесанского района Азербайджана выпал град.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Так, 30 мая примерно в 17:36-17:40 в Дашкесанском районе была гроза, шел дождь, выпал град диаметром 16 мм, а в 18:18-18:28 - диаметром 13 мм.
Град выпал и в селах Хошбулаг, Гушчу Баян, Гурбулаг, Зейли, Амирвар, Кемерли Дашкесанского района.
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