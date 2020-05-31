В Олимпийских спортивных комплексах Азербайджана частично разрешены тренировки

В Олимпийских спортивных комплексах Азербайджана разрешены тренировки в закрытых условиях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Исходя из этого министерство молодежи и спорта Азербайджана сообщает, что находящиеся на открытом воздухе площадки и спортивные сооружения Олимпийских спортивных комплексов, а также других объектов спортивного назначения переданы в пользование населения.

"С учетом обращений спортивных федераций, направленных министерству молодежи и спорта, с условием проверки спортсменов при согласовании с Оперативным штабом при Кабинете министров, соблюдения ими правил особого карантина и подачи ежедневных отчетов министерству со стороны федераций, также разрешены тренировки сборных команд по различным видам спорта в закрытых условиях в Олимпийских спортивных комплексах. Для участия иногородних спортсменов в тренировках в Олимпийских спортивных комплексах в регионах будут выдаваться специальные разрешения на командировку", - сказали в министерстве.