В Азербайджане отмечается международный день защиты детей

Сегодня во всем мире отмечается 1 Июня - Международный день защиты детей.

В связи с этим Day.Az со ссылкой на Trend поздравляет всех детей, которые являются нашим будущим, желает им здоровья и беззаботной жизни.