https://news.day.az/society/1240214.html В Азербайджане отмечается международный день защиты детей - ФОТО
В Азербайджане отмечается международный день защиты детей - ФОТО
Сегодня во всем мире отмечается 1 Июня - Международный день защиты детей.
В связи с этим Day.Az со ссылкой на Trend поздравляет всех детей, которые являются нашим будущим, желает им здоровья и беззаботной жизни.
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