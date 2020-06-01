Министерство о судьбе пойманного в Шеки медведя
Бурый медведь, пойманный вчера в Шеки, помещен в Центр реабилитации дикой природы, функционирующий в Национальном парке Алтыагадж. Медведя обследовали медики, ему оказана первая медицинская помощь.
Как сообщает Day.Az, об этом заявила в беседе с журналистами пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Ирада Ибрагимова.
По ее словам, в настоящее время медведь находится под присмотром в вольере. После реабилитации в центре его отпустят на дикую природу.
Представитель министерства выразила признательность директору Бакинского зоопарка Азеру Гусейнову, ветеринару Джанполаду Амирову и сотруднику зоопарка Вугару Гасанову за оказанную медведю медицинскую и прочую помощь.
Отметим, вчера бурый медведь появился в центре города Шеки. Затем он был пойман и доставлен в Центр реабилитации дикой природы, функционирующий в Национальном парке Алтыагадж.
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