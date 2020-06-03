Прием заявлений в вузы и средние специальные учебные заведения продлен до 9 июня.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), по статистике лиц, обратившихся за последние дни в центры приема граждан, много тех, кто потерял пароли от своих "персональных кабинетов".

"При создании "персонального кабинета" пароль устанавливает сам гражданин, и он же несет ответственность за защиту и сохранение этих данных. ГЭЦ создал электронную услугу по восстановлению паролей, но из-за неполной информации, указанной при создании "персонального кабинета", граждане не могут воспользоваться этой услугой.

Поэтому мы еще раз рекомендуем каждому пользователю лично создавать "персональный кабинет" и не обращаться к незнакомым людям для оказания помощи в этом вопросе. Наличие большого количества подобных обращений негативно влияет и на работу комиссий по приему документов в вузы и средние специальные учебные заведения", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что граждане, которые должны утвердить свои заявления в Комиссии по приему документов, не могут сделать это своевременно. Поэтому возникла необходимость в продлении срока деятельности Комиссий по приему документов и срок приема заявлений в вузы и средние специальные учебные заведения продлен до 9 июня.