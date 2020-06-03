Ибрагим Мамедов: Единая цена на медицинские маски установлена в размере 30 гяпиков

Единая цена на медицинские маски установлена в размере 30 гяпиков.

Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, стоимость импортных медицинских масок отличается.

"Ввиду большого спроса компании-импортеры повысили цену. Однако государство компенсируют стоимость, превышающую 30 гяпиков. В стране не может быть и речи о дефиците масок, в отношении любого, кто злоупотребит возникшей ситуацией, будут приняты соответствующие меры. С участием главы государства в Сумгайыте состоялось открытие двух заводов. Их совокупная мощность составляет 500 тысяч масок в день. Помимо этого есть резерв в размере 10 миллионов масок", - подчеркнул Мамедов.