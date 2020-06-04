Число зараженных от 30 выросло до более 300! Необходимы жесткие меры карантина

Ужесточение карантинного режима необходимо в первую очередь для здоровья граждан, во благо наших семей, близких и родных.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend Life известный пианист, лауреат международных конкурсов, директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов.

Гусейнов отметил, что нас более десяти миллионов, но для государства ценна жизнь и здоровье каждого гражданина.

"Государством делается все для предотвращения массового распространения коронавируса, возведены специализированные медицинские центры, оснащенные всем необходимым современным оборудованием, слабозащищённой части населения оказывается социальная помощь, предпринимаются все меры, чтобы выйти из этой тяжелой ситуации с наименьшими потерями. Врачи своим героизмом спасают людей, месяцами не видят свои семьи, полицейские и солдаты стоят на страже страны, все службы работают как единый механизм во благо страны", - сказал народный артист Азербайджана.

По его словам, к большому сожалению, после смягчения карантинного режима ежедневно растет число зараженных коронавирусом.

"Если в дни особого карантинного режима, когда были призывы оставаться дома и люди следовали этому, количество зараженных упало до 30, то сегодня уже 325 новых случаев заражения, также увеличилось число летальных исходов. Это стало следствием грубых нарушений карантина. Поэтому государство вынуждено вводить жесткие меры, основанные на международном опыте, в частности, в братской Турции. Нельзя допустить, чтобы все труды по борьбе с коронавирусом пропали даром. Только осознавая серьезность текущей ситуации, проявляя дисциплину, высокую сознательность, социальную ответственность и соблюдая все правила, мы сможем победить этот коронавирус", - добавил Мурад Гусейнов.

Отметим, что число инфицированных коронавирусом в Азербайджане с каждым днем растет минимум на 200 человек. По последним данным, в Азербайджане выявлено 325 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались пять человек - 1954, 1955, 1956, 1973 и 1978 года рождения. На сегодня в стране выявлено 6 260 случаев инфицирования коронавирусом, вылечилось 3 665, скончалось 76 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 519 человек, из которых состояние 61 пациента оценивается как тяжелое, 78 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

Напомним, что на сегодняшнем брифинге Оперативный штаб при Кабмине были высказаны предложения о приостановлении послаблений и повторном введении жестких мер карантина. К сожалению, после смягчения режима безответственность и не дисциплинированность некоторых граждан, систематическое нарушение карантина, приводит к этим действиям. В частности, запланировано введение серьёзных ограничений в связи с выходом на улицу в выходные и праздничные дни - полный запрет на движение общественного и частного транспорта, закрытие торговых и других объектов. Граждане могут закупать продукты на 48 часов. В эти дни на улицу будет разрешено выходить только получив СМС-разрешение в связи с состоянием здоровья. Все нарушители режима карантина будут штрафоваться.