Ужесточение карантинного режима принято своевременно

В связи с ростом случаев инфицирования коронавирусом с 00:00 шестого июня по 06:00 восьмого июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе ужесточается режим карантина. В своем обращении к гражданам премьер-министр Али Асадов сообщил, что в связи с этим Оперативным штабом при Кабинете министров принято соответствующее решение. Если число случаев заражения будет увеличиваться в других городах и регионах, жесткие меры будут применены и там. Основная цель всех осуществляемых шагов - это защита здоровья и жизни наших граждан.

О важности принятого решения сказал сегодня Trend директор Сумгайытского государственного драматического театра, заслуженный артист Мубариз Гамидов, передает Day.Az.

"Охватившая мир волна пандемии принесла много горя и страданий даже в самые развитые страны мира, миллионы заразившихся и сотни тысяч жертв. Благодаря всеобъемлющей эффективной деятельности государства у нас сохраняется стабильная обстановка, в один период количество зараженных за сутки колебалось от 30 до 50, выходили из этой проблемы с наименьшими потерями. Но после послабления карантинного режима из-за безответственности части населения, которая не использовала маски и не соблюдала социальную дистанцию, систематически нарушала режим карантина, число зараженных за сутки стало подниматься и уже превысило трехсотую отметку. Это очень опасно! Поэтому принятое решение об ужесточении карантинного режима в создавшейся ситуации резкого увеличения числа зараженных и летальных исходов считается своевременным и направлено во благо здоровья граждан. Это надо понимать со всей ответственностью и строго соблюдать принятые решения, законы и рекомендации правительства", - отметил директор театра.

По словам Мубариза Гамидова, благодаря превентивным мерам и реализуемым мероприятиям во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в стране созданы специализированные медицинские центры, оказывается социальная поддержка населению, оперативно решаются проблемы, предотвращающие массовое распространение коронавируса. В эти тяжелые дни Фондом Гейдара Алиева проводится множество благотворительных акций. Азербайджан стал образцом в деле реализации мер по предотвращению негативного воздействия последствий пандемии на субъекты экономической деятельности. Многие страны уже перенимают опыт нашей страны. Руководством Сумгайыта также проведено множество мероприятий, направленных на поддержку малообеспеченных слоев населения и очагов культуры.

"Деятельность театра продолжается с ограниченным количеством сотрудников при соблюдении всех правил карантина, продезинфицированы все помещения здания. Пожилым сотрудникам оказываем всяческую помощь. Как и все театры, в условиях карантина работаем в онлайн-режиме, представляем виртуальные видеоматериалы, строим дальнейшие творческие планы и ждем скорейшего окончания пандемии. Зрители с большим интересом смотрят наши спектакли. Обращаюсь ко всем жителям Сумгайыта и гражданам страны с просьбой не нарушать режим карантина и следовать всем предписаниям и рекомендациям. Мы должны беречь себя, своих близких и родных, всех окружающих, носить маски, использовать дезинфицирующие средства, без крайней необходимости не выходить из дома, делать, все для скорейшей победы над коронавирусом. Социальная ответственность и дисциплина - главный залог скорого и успешного решения проблемы", - добавил Гамидов.