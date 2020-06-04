Стало известно как будут работать журналисты в эти выходные

Сотрудникам новостных сайтов рекомендуется работать из дома.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.

По его словам, в выходные дни телевизионные структуры должны привлекать к работе ограниченное число работников: "Интервью у лиц, которые должны были быть приглашены на передачи, необходимо брать в режиме онлайн".