Рамин Байрамлы о выплатах единовременной помощи в 190 манатов в июне

В настоящее время функционируют все сферы деятельности, поэтому выплата единовременной помощи в размере 190 манатов больше не рассматривается.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.

По его словам, с начала новой недели граждане смогут вернуться к работе.