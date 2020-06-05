АЖД усиливают меры по охране окружающей среды

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в последние годы усилили меры по охране окружающей среды, говорится в сообщении АЖД, распространенном в связи со Всемирным днем окружающей среды. АЖД отмечают, что в настоящее время 90% грузовых и пассажирских перевозок в стране выполняются поездами, работающими на электроэнергии, что существенно снижает негативное воздействие железнодорожной деятельности на окружающую среду.

Как сообщили в пятницу Trend в ЗАО, наряду с работами по модернизации железнодорожных линий, в последние годы АЖД серьезно пополнили парк экологически чистыми локомотивами и вагонами. К примеру, АЖД закупили у французской компании "Alstom" 10 электровозов, которые в настоящее время широко используются в грузовых и пассажирских перевозках.

Кроме того, в течение последних пяти лет АЖД закупили двухэтажные электропоезда производства швейцарской компании "Stadler Rail", которые в настоящее время курсируют по Абшеронской кольцевой железной дороге и в направлении Баку-Гянджа. Эти поезда оснащены современным оборудованием, которое не только обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров, но и способствует сокращению энергозатрат.

По подсчетам специалистов, один поезд "Stadler" имеет такую же пассажировместимость, что и 15 автобусов, или 96 легковых автомобилей в среднем. В отличие от других видов транспорта, эти электропоезда не загрязняют воздух выбросами углекислого газа. Кроме того, эти поезда следуют по бесстыковым путям железных дорог, что предотвращает шумовое загрязнение.

Отметим, что в последние четыре года на территории АЖД высажено около 43 тысяч деревьев, а также кустарников на территории площадью 140 гектаров. Азербайджанские Железные Дороги, которые в 2020 году отмечают свое 140-летие, нацелены на расширение деятельности в сфере охраны окружающей среды.