В Баку и других городах вступил в силу жесткий карантин
6 июня в 00:00 в Баку, Сумгайыте, Гяндже Лянкяране и Абшеронском районе вступил в силе жесткий карантинный режим, который продлится до 06:00 8 июня.
Как передает Day.Az, это решение Оперативного штаба при Кабинете министров огласил 4 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Асадов заявил, что соблюдение требований, указанных в решении, является обязательным. По его словам, если число случаев заражения будет увеличиваться в других городах и регионах, жесткие меры будут применены и там.
Контроль за исполнением решения возложен на министерство внутренних дел. В заключение премьер министр отметил, что главной целью всех принимаемых мер является защита здоровья и жизни наших граждан.
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