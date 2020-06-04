Полный список ограничений на выходных в Баку и других городах

С 00:00 6 июня до 06:00 8 июня в Баку, Абшеронском районе, Сумгайыте, Гяндже и Лянкяране будет применяться жесткий карантинный режим.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров Азербайджане, за некоторыми исключениями запрещается и приостанавливается вся деятельность. Работать продолжат:

- гоструктуры и другие огранизации, список которых будет составлен Кабмином;

- больницы и предприятия скорой медицинской помощи;

- предприятия социальных услуг;

- коммунальные службы;

- предприятия по производству и обеспечению электроэнергией;

- предприятия мелиорации и водного хозяйства

- услуги связи

- телерадиокомпании, в том числе операторы кабельного телевидения;

- грузоперевозки всеми видами транспорта;

- предприятия, занимающиеся обеспечением работы трубопроводной инфраструктуры;

- предприятия, чья деятельность не может быть приостановлена по производственно-техническим причинам;

- добыча, продажа, хранение и переработка нефти и газа;

- предприятия, оказывающие услуги по обеспечению безопасности на объектах, приостановивших работу

Всем остальным гражданам запрещается покидать места их проживания в указанное время.

В порядке исключения покидать жилище разрешается:

- при непосредственной опасности для жизни и здоровья (при этом неотложная помощь будет оказываться бригадами скорой помощи)

- для участия в похоронах близкого родственника.

Передвижение всех видов транспорта, кроме карет скорой помощи, спецтехники, и служебных автомашин структур, чья работа в карантин разрешается, будет запрещено.

Для получения разрешения на покидание жилья в случае опасности или для участия в похоронах нужно будет получить разрешение, позвонив на горячую линию 102 - службу управления служебными частями МВД.

Сотрудники тех учреждений и объектов, которым разрешено будет работать на выходных, смогут покидать свои дома, если их работодатели внесут необходимые данные в портал электронных разрешений icaze.e-gov.az.



Контроль за соблюдением карантинного режима возложен на МВД Азербайджана.