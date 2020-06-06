Полный список ограничений на выходных в Баку и других городах
Сегодня в 00:00 в Баку, Абшеронском районе, Сумгайыте, Гяндже и Лянкяране вступил в силу жесткий карантинный режим, который продлится до до 06:00 8 июня.
Day.Az со ссылкой на решение Оперативного штаба при Кабинете министров представляет вниманию читателей запреты, которые будут в силе в этот период. За некоторыми исключениями запрещается и приостанавливается вся деятельность.
Работать продолжат:
- гоструктуры и другие огранизации, список которых будет составлен Кабмином;
- больницы и предприятия скорой медицинской помощи;
- предприятия социальных услуг;
- коммунальные службы;
- предприятия по производству и обеспечению электроэнергией;
- предприятия мелиорации и водного хозяйства
- услуги связи
- телерадиокомпании, в том числе операторы кабельного телевидения;
- грузоперевозки всеми видами транспорта;
- предприятия, занимающиеся обеспечением работы трубопроводной инфраструктуры;
- предприятия, чья деятельность не может быть приостановлена по производственно-техническим причинам;
- добыча, продажа, хранение и переработка нефти и газа;
- предприятия, оказывающие услуги по обеспечению безопасности на объектах, приостановивших работу
Всем остальным гражданам запрещается покидать места их проживания в указанное время.
В порядке исключения покидать жилище разрешается:
- при непосредственной опасности для жизни и здоровья (при этом неотложная помощь будет оказываться бригадами скорой помощи).
- для участия в похоронах близкого родственника.
Передвижение всех видов транспорта, кроме карет скорой помощи, спецтехники, и служебных автомашин структур, чья работа в карантин разрешается, будет запрещено.
Для получения разрешения на покидание жилья в случае опасности или для участия в похоронах нужно будет получить разрешение, позвонив на горячую линию 102 - службу управления служебными частями МВД.
Сотрудники тех учреждений и объектов, которым разрешено будет работать на выходных, смогут покидать свои дома, если их работодатели внесут необходимые данные в портал электронных разрешений icaze.e-gov.az.
Контроль за соблюдением карантинного режима возложен на МВД Азербайджана.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре