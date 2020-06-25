Россияне и украинцы восхищены отношением азербайджанских полицейских к гимну

Недавно в соцсетях было распространено видео, в котором можно увидеть реакцию сотрудников правоохранительных органов, несущих службу во время карантина в одном из районов Баку на гимн Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На видео, снятыми гражданами на мобильный телефон, видно, как во время несения службы во время жесткого карантина играет эстрадная композиция и неожиданно включается государственный гимн Азербайджана. В этот момент, сотрудники правоохранительных органов, услышав гимн, останавливаются и выходят из машины, стоя отдавая честь.

Это видео попало в российский и украинский сегмент соцсетей и вызвало восхищение пользователей, некоторые из которых поставили в пример такое уважительное отношение к государственному гимну страны.