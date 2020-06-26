МВД Азербайджана о видеоролике молодых певцов в поддержку полиции

Министерство внутренних дел Азербайджана выразило отношение к видеоролику, распространенному на новостных сайтах и в социальных сетях два дня назад, в котором группа молодых певцов вместе с жителями одного из жилых домов на территории Ясамальского района столицы вышла на балконы квартир и исполнила песню "Yaşa Azərbaycan" ("Живи, Азербайджан"), а затем забросала цветами сотрудников полиции, несших службу на этой территории.

Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов сообщил Day.Az, что этот пример патриотизма, оцененный подавляющим большинством читателей и зрителей, пришелся не по душе некоторым "виртуальным героям".

"В социальных сетях они не только высказали критические замечания в адрес молодых певцов, утверждая, что исполнение было организовано Министерством внутренних дел, но даже не стеснялись оскорблять молодых ребят, продемонстрировавших образец патриотизма.

В ходе проведенных нами разбирательств выяснилось, что группа молодых певцов, ставших победителями различных конкурсов мугама, решила по собственной инициативе подготовить видеоролик без чьей-либо просьбы и предложения", - отметили в МВД.