Главный инфекционист бьет тревогу: Не хватает больничных коек

Пациенты, результаты тестов на коронавирус которых оказались положительными, но не наблюдаются симптомы инфекции, очень опасны для других людей. Они должны быть изолированы дома или в больнице.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил главный инфекционист страны Джалал Исаев.

"Рекомендуется, чтобы такие больные самоизолировались дома, потому что в настоящее время наблюдается нехватка больничных коек. Такие люди могут выходить из дома только после разрешения врача. По истечении семи дней у них берут анализ. Если результаты будут отрицательными, их выписывают домой только по прошествии 14 дней. После того как их результаты будут отрицательными во второй раз они уже не представляют опасности для окружающих", - продолжил он.

Главный инфекционист отметил, что уже проработан и подготовлен протокол по поводу лечения в домашних условиях.

"Зараженному предлагаются различные препараты, укрепляющие иммунную систему организма. Больные постоянно находятся под наблюдением врачей. Если у кого-то из больных наблюдаются осложнения или ухудшение состояния он в обязательном порядке направляется в больницу. Сами больные тоже должны быть заинтересованы в данном процессе и регулярно сообщать врачу об изменениях в своем состоянии. Возможно, что у них не будет никаких изменений. Потому что у 70% зараженных болезнь протекает бессимптомно. Данные лица представляют серьезную опасность для окружающих. Потому что они заражают других не зная об этом", - подчеркнул Дж.Исаев.