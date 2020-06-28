ВОЗ сделал серьезное предупреждение о дексаметазоне

Тем, кто переносит COVID-19 в легкой форме и не нуждается в кислородной поддержке, не следует принимать дексаметазон.

Как передает Day.Az, представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане сообщило, что недавнее исследование в Великобритании показало, что дексаметазон снижает риск смерти у пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислородной поддержке.

Но при неправильном использовании препарат вызывает серьезные побочные эффекты.