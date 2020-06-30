Для некоторых работников вводится новое ограничение в связи с разрешениями

Как сообщалось ранее, постановлением Кабинета министров страны № 220 от 25 июня 2020 года были введены ограничения на число сотрудников, занятых в некоторых сферах деятельности в дни строгого карантина с 00:00 21 июня по 06:00 5 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Министерство экономики Азербайджана на своем сайте обнародовало информацию о сферах деятельности, в которых в дни строгого карантина ограничено число работников.

В приведенной ниже таблице представлена ​​информация об этих сферах деятельности, занятых в них налогоплательщиках, числе их сотрудников и введенных ограничениях.