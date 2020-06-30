Граждане Пакистана эвакуированы из Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно информации посольства Пакистана в Азербайджане, 159 граждан Пакистана отправлены в Исламабад на самолете, принадлежащем Пакистанским международным авиалиниям (PIA).

"Большинство эвакуированных пакистанцев - туристы и бизнесмены, находящиеся в Азербайджане по краткосрочным визам и не сумевшие вернуться в Пакистан из-за прекращения международных полетов в связи с пандемией COVID-19", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что прибывший в Азербайджан из Пакистана самолет доставил 12 граждан Азербайджана на родину.

Отметим, некоторое время назад еще одна группа граждан Пакистана отправилась на родину.