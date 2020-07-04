https://news.day.az/society/1250528.html Оштрафованы 5 человек, отмечавших день рождения в Баку - ВИДЕО
Оштрафованы 5 человек, отмечавших день рождения в Баку - ВИДЕО
В Сабаильском районе столицы задержаны лица, отмечавшие день рождения вопреки требованиям карантинного режима.
Как сообщает Day.Az, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками пост-патрульной службы и 9-го отделения Сабаильского РУП, были задержаны лица, организовавшие вопреки противоэпидемическому, гигиеническому и карантинному режимам застолье.
Задержаны 5 человек, в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках они оштрафованы на 200 манатов.
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