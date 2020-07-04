Оштрафованы 5 человек, отмечавших день рождения в Баку

В Сабаильском районе столицы задержаны лица, отмечавшие день рождения вопреки требованиям карантинного режима.

Как сообщает Day.Az, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками пост-патрульной службы и 9-го отделения Сабаильского РУП, были задержаны лица, организовавшие вопреки противоэпидемическому, гигиеническому и карантинному режимам застолье.

Задержаны 5 человек, в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках они оштрафованы на 200 манатов.