Четыре человека пострадали при пожаре на фабрике красок в Баку

Пожар на фабрике по производству красок "Sobsan" в Баку сопровождался пятью взрывами химических реагентов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Взрывы произошли в чанах с химическими реагентами, что привело к увеличению площади возгорания.

В результате пожара пострадали четыре человека.

В настоящее время общая площадь возгорания составляет 700 квадратных метров,

К тушению пожара привлечено 32 единиц техники и 160 человек личного состава МЧС Азербайджана.