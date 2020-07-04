https://news.day.az/society/1250703.html Четыре человека пострадали при пожаре на фабрике красок в Баку
Четыре человека пострадали при пожаре на фабрике красок в Баку
Пожар на фабрике по производству красок "Sobsan" в Баку сопровождался пятью взрывами химических реагентов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Взрывы произошли в чанах с химическими реагентами, что привело к увеличению площади возгорания.
В результате пожара пострадали четыре человека.
В настоящее время общая площадь возгорания составляет 700 квадратных метров,
К тушению пожара привлечено 32 единиц техники и 160 человек личного состава МЧС Азербайджана.
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