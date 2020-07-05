Обнародованы результаты выпускных экзаменов, проведенных 2 и 3 июля

Обнародованы результаты выпускных экзаменов для 9-х классов, вступительных экзаменов в колледжи на базе 9-летнего образования, экзаменов по азербайджанскому языку (как государственному) на базе 9-летнего и 11-летного образования и приемных экзаменов в Военный лицей имени Г.Алиева, проведенных 2-3 июля 2020 года.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), результаты экзаменов размещены на сайте ГЭЦ с 12:10 5 июля.

Участники могут получить информацию о результатах экзаменов, отправив СМС с рабочим номером на номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Nahtel).

Результаты заданий открытого типа, использованных на выпускных экзаменах по 11 классу 2 и 3 июля, станут известны в течение 3 недель, так как требуется много времени для их проверки.