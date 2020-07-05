Заболевший коронавирусом азербайджанский профессор госпитализирован

Инфицированный COVİD-19 сотрудник Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор филологических наук Идрис Аббасов госпитализирован.

Об этом АПА сообщила руководитель пресс-службы TƏBİB Ревана Алиева, передает Day.Az .

По ее словам, И.Аббасов помещен для лечения в "Ени клинику".