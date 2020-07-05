https://news.day.az/society/1250872.html Заболевший коронавирусом азербайджанский профессор госпитализирован - TƏBİB
Заболевший коронавирусом азербайджанский профессор госпитализирован - TƏBİB
Инфицированный COVİD-19 сотрудник Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор филологических наук Идрис Аббасов госпитализирован.
Об этом АПА сообщила руководитель пресс-службы TƏBİB Ревана Алиева, передает Day.Az .
По ее словам, И.Аббасов помещен для лечения в "Ени клинику".
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