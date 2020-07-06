Вчера за отсутствие медицинской маски оштрафованы 548 человек

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в рамках борьбы с коронавирусом, были применены административные меры в отношении физических и юридических лиц, нарушающих правила особого карантинного режима.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе контрольных мероприятий, проведенных 5 июля, по республике выявлены факты деятельности 11 объектов общественного питания, нарушивших противоэпидемический режим. Один из владельцев этих объектов был арестован, 10 человек были оштрафованы.

В целом за нарушения правил специального карантинного режима по республике за минувший день были арестованы 4 человека, оштрафованы 2294 человека, из них 548 - за неиспользование медицинской маски.

От граждан требуется неукоснительное соблюдение всех требований Оперативного штаба при Кабинете министров.