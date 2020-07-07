Обнародованы результаты выпускных экзаменов учащихся 11-х классов, проведенных 18 и 19 июня. Результаты экзаменов опубликованы на сайте Государственного экзаменационного центра с 20:50.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, участники экзаменов могут узнать результаты на интернет-сайте центра с помощью своего рабочего номера и номера документа, удостоверяющего личность (или FİN-кода).

Участники могут получить также информацию о результатах экзаменов, отправив СМС с рабочим номером на номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Nahtel).