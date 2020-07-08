Минздрав рассказал о лечении на дому зараженных коронавирусом

В Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики рассказали о лечении на дому граждан, инфицированных вирусом COVID-19.

Как сообщили Day.A в пресс-службе Минздрава, об этом сказала начальник Главного управления здравоохранения Баку Нелли Вейсова.

По ее словам, при подозрении на заражение в первую очередь нужно позвонить в поликлинику.

Сразу после этого участковый врач собирает информацию для оценки состояния пациента на основе вопросов. Только на основании решения этого врача к гражданину, обратившемуся с подозрением на инфекцию, направляется медицинский работник для проведения теста COVID-19.

Ответ на тест посылается гражданину через СМС в течение 1-3 дней, и в это время состояние лица, обратившегося с подозрением на заражение вирусом COVID-19, контролирует участковый врач. В случае положительного результата теста эти лица регистрируются, и граждане, перенесшие заболевание без симптомов или с легкими симптомами, обеспечиваются государством лекарственными препаратами для получения лечения на дому. В наборы лекарств входят такие препараты, как витамин С, витамин D3, магний, цинк, селен и парацетамол. Указанные препараты назначаются пациентам с целью профилактики осложнений, которые могут возникнуть в ходе лечения и течения заболевания.

Участковые врачи наблюдают за состоянием зараженных вирусом COVID-19 пациентов, проходящих лечение в домашних условиях, ежедневно в течение 14 дней. В случае выявления тяжелых симптомов течения заболевания и обострения в общем состоянии инфицированного, необходимость продолжения лечения данного больного в стационарных условиях определяется участковым врачом.

В то же время, в случае резкого ухудшения состояния, больной и его близкие должны обратиться за скорой медицинской помощью по номеру 103.