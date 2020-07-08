https://news.day.az/society/1251871.html Утренние занятия по гимнастике с AGF - ВИДЕО
Утренние занятия по гимнастике с AGF - ВИДЕО
Каждый день в 11:00 на официальных страницах Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) в Facebook, Instagram и YouTubе-канале будут представлены занятия по утренней гимнастике, сообщили Day.Az в пресс-службе Федерации. Онлайн-занятия будут проводить профессиональные тренера.
Отметим, что в период карантина для поддержания здоровья, укрепления иммунитета рекомендуются выполнять ежедневные физические упражнения.
Занятия гимнастикой, представленные на официальных страницах Федерации гимнастики Азербайджана в социальных сетях будут полезны для всех, и помогут сохранить бодрость и хорошее настроение в течение всего дня.
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