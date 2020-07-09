Озеро Беюк Шор очищено от сточных вод на 50%

По поручению Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой принимаются необходимые меры по устранению экологической проблемы, возникшей на озере Беюк Шор.

Как сообщили Day.Az в министерстве по чрезвычайным ситуациям, в соответствии с данным поручением, сегодня спецтехника Аварийно-спасательной службы Каспийского бассейна МЧС была доставлена на озеро Беюк Шор.

"В первую очередь силами службы была отгорожена бонами часть поверхности озера, где скопились сточные массы. В течение дня благодаря принятым мерам было собрано и вывезено с территории 14 тонн сточных масс", - отмечается в информации.

В целом Служба на 50 процентов завершила работу по очистке озера от загрязнения. Надлежащие меры для полного завершения очистки озера продолжаются.